Жители одной из киевских многоэтажек бьют тревогу: людям приходится соседствовать с флорой из нескольких десятков видов грибка, за что свое общежитие его жильцы прозвали «домом-убийцей». Материал об этом появился 21 мая у Obozrevаtel

Речь идет про здание, расположенное в украинской столице на улице Милютенко, 23-А. Снаружи пятиэтажка ничем не отличается от других подобных строений хрущевского периода.

Однако внутри, показали местные жители, стены «изъедены» патогенами грибка и плесени, которых в многоэтажке, по информации издания, 39 видов.

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Известно, что дом планировали снести, а жителей переселить в новостройку еще в 2016 году, однако долгожданного переезда до сих пор не произошло.

К слову, отдельные пользователи сети обратили внимание на то, что стены пятиэтажки не только в грибке, но и исписаны, что явно дело рук жильцов «дома-убийцы», на который они сами же теперь и жалуются.