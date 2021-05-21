В ходе пресс-конференции, которую президент Украины Владимир Зеленский дал 20 мая, он рассказал о планах на предстоящий День независимости. По словам главы государства, 24 августа украинцы увидят настолько масштабный праздничный концерт, «что запомнят его навсегда»

«Звезды исполнят самые легендарные свои песни, которые появились за тридцать лет независимости страны. Но сценарий и концепция этого мероприятия еще в работе, поэтому сказать точно, кто именно выступит и сколько песен споет артист, я не могу. Мы хотим, чтобы это были все те звезды, которые вам в первую очередь приходят на ум. Это не будет концерт в обычном понимании, когда выходит конферансье, объявляет артиста и т.д. Все будет между собой связано», — сказал президент.

«Слава Украине!»: участник «Евровидения-2021» от Литвы выкрикнул бандеровский лозунг © The Roop/Инстаграм Ани Лорак, Светлану Лободу и Таисию Повалий.

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Таисия Повалий

Певица Таисия Повалий помимо статуса Народной артистки Украины может похвастаться пусть и непродолжительной, но все же политической карьерой. Строить ее она начала в 2012 году, когда баллотировалась в Верховную Раду Украины от Партии регионов.

Примерно полгода исполнительница была советником президента Украины Виктора Януковича, и дела у нее шли довольно неплохо. Но в 2014 году, когда в стране начался госпереворот, певице пришлось отменять концерты.

Причиной тому послужил ее визит вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» в Госдуму РФ и концерты в России. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал такое поведение звезды неуважением к Украине и предательством своей страны, а в МВД открыли уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Участница ню-фотосессии в ОАЭ заявила, что по возвращении на Украину ее избили и изнасиловали © realist online Игорь Лихута пояснил, что на Украине на певицу фактически объявили охоту.

«Концерты и работа у Таисии сейчас есть. К сожалению, не на территории Украины, где мы практически получили запрет на профессию. Определенных артистов выбрали как мишень и методично травят. Много лживой информации вылито на нашу семью, начиная с того, что мы уехали и живем в другой стране», — сказал Лихута.

Почти пять лет артистка не выступала на родине, предприняв попытку вернуться на украинскую сцену лишь летом 2019 года. Но и в этот раз нарвалась на активное негодование радикалов.

Светлана Лобода

Заслуженной артистке Украины Светлане Лободе пришлось столкнуться с соотечественниками-националистами лицом к лицу. Они неоднократно срывали ее выступления из-за концертов звезды в России.

В частности, летом 2016 года на выступление Лободы в Ивано-Франковске пришли представители националистических организаций Украины «Самооборона», «Правый сектор»* и бойцы батальона «Азов».

«Активисты не пускали людей в зал концерт-холла, где должно было состояться выступление поп-звезды (Лободы. — Ред.). Организаторы концерта пытались договориться с активистами, даже обещая отдать на нужды АТО (так называемая Антитеррористическая организация, так киевский режим называет гражданскую войну в Донбассе. — Ред.) гонорар, однако блокирующие от своих намерений не отказались», — сообщали тогда СМИ.

Сею-вею: украинские аграрии сняли пародию на песню Go_A для «Евровидения» © Go_A - ШУМ Ксении Собчак Лобода заявила, что артистов политика волновать не должна, а жить надо там, где ты нужен.

«Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят мое творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан… В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов, не касается. Мы вне всего этого», — сказала Лобода.

Ани Лорак

Ани Лорак, представлявшая Украину на «Евровидении-2008» и занявшая второе место, тоже не понаслышке знает, кто такие националисты, потому что ее концерты они тоже посещали.

Например, в 2014 году в Одессе сторонники евроинтеграции, члены организации «Правый сектор» и «Свобода» устроили потасовку перед выступлением артистки из-за ее работы в России. Особое возмущение «патриотов» вызвали концерты певицы в Крыму.

В ходе стычки был тяжело ранен сотрудник милиции, а также несколько нападавших.

В конце концов, и Лорак сделала выбор в пользу трудовой деятельности в России. Исполнительница регулярно посещает Киев, но большую часть времени проводит в Москве и Подмосковье, где не так давно купила особняк рядом с именитыми российскими звездами, в числе которых певец Стас Михайлов и балерина Анастасия Волочкова.

Противозвездные меры

В то время пока Лободу, Лорак и Повалий радикалы фактически выгоняли с украинской сцены, правительство страны придумывало, как наказывать «неправильных» артистов и заставлять их думать «правильно».

В частности, в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания «Народный артист Украины» певиц Повалий, Лорак, а с ними еще нескольких уже российских артистов, также имевших этот статус.

Кличко объяснил, почему не будет бить Кошевого из «Квартала 95» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Ткаченко.

«Мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. В данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать [звание], а у кого-то-нет», — сказал Ткаченко.

Была у украинского руководства другая идея: создать агентство, которое бы занималось запретом выступлений артистов с пророссийской позицией. В итоге эта инициатива вылилась лишь в черный список, куда стали вносить фамилии тех российских звезд, кого больше не будут пускать в страну.

Изначально предполагалось, что в него включат 500 человек, но на данный момент путь на украинские гастроли закрыт чуть более 190 российским артистам. Список можно изучить здесь.

В апреле Ткаченко анонсировал новый регулятор «наплыва российских артистов», заявив, что в стране планируют создать центры противодействия дезинформации. Вновь организованные структуры должны будут противостоять большому числу просмотров российского контента, который, по данным министра, до сих пор наблюдается в отдельных регионах Украины.

Непотопляемый «Квартал»

«Вы что, тупые и беспомощные?»: украинцы отреагировали на новую инициативу Зеленской © Елена Зеленская/Инстаграм

«Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», — сказал Ткаченко.

Представители «Квартала» на нападки радикалов ответили, что студия тут ни при чем, эксклюзивные права на их контент имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.

*Запрещенная в РФ организация.