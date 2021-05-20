В испанском суде идет расследование по поводу преследования украинскими неонацистами лидера «Партии Шария» Анатолия Шария. Об этом 20 мая сообщила испанская газета El Pais

Заседание о запрете Партии Шария прервано © Facebook, Партія Шарія статье описываются случаи нападений на дом блогера, а также угроз смерти в интернете. Кроме того, в материале описывается давление на Шария со стороны украинских властей.

«К наступлению неонацистов присоединилось и давление со стороны судебных органов. Украина открыла уголовное производство по обвинению в государственной измене и разжигании межнациональной розни», — говорится в сообщении.

Испанский журналист Джоан Санчес сообщил, что Шарий ищет защиты после угроз убийством и нападений на его дом на побережье Каталонии.

«Испанский судья ведет расследование по факту угроз и совершения преступлений на почве ненависти, совершенных главами "Национального корпуса" — ультраправой партии, образованной из батальона "Азов", военизированной организации, которая воевала против донецких сепаратистов и послужила источником вдохновения для сторонников белого превосходства во всем мире. Ее лидер Андрей Билецкий призывает к "физическому уничтожению" сторонников политической партии, которую Шарий… создал два года назад и решительно выступил против политики президента Владимира Зеленского», — говорится в статье.

Там отмечается, что в одном из кратких отчетов Моссос д'Эсквадра (полиция Женералитета) делает вывод, что Шария и его супругу Ольгу Шарий «осаждают и преследуют за их журналистскую деятельность и за их принадлежность к оппозиционной партии».

Также в материале рассказывается о нападениях неонацистов на членов «Партии Шария». Так, там указывается, что во время проведения демонстрации в Николаеве они вынесли гроб с его фотографией. В интернете его называют «пророссийским предателем» и требуют его смерти.

«Но самое худшее произошло, когда проживающий в Испании украинец по имени Александр Золотухин — человек, который делится фотографиями Гитлера и антисемитскими сообщениями на своем профиле в Facebook, заплатил 24 евро, чтобы узнать через земельный кадастр испанский адрес Шария», — сообщила газета.

Шарий бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Сейчас он находится в Испании. Летом 2019 года объявил о создании «Партии Шария».