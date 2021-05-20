Центризбирком Украины снова признал кандидата от правящей фракции «Слуга народа» Василия Вирастюка избранным депутатом на довыборах в парламент в 87-м округе Ивано-Франковской области. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 19 мая

Вирастюк победил на довыборах в Раду в Прикарпатье - ЦИК © Василий Вирастюк/Инстаграм

На заседании комиссия составила новый протокол по результатам выборов. После признания недействительным голосования на шести участках результаты стали такими:

Василий Вирастюк («Слуга народа») — 14 811 голосов;

(«Слуга народа») — 14 811 голосов; Александр Шевченко («За будущее») — 13 942 голоса;

(«За будущее») — 13 942 голоса; Руслан Кошулинский (ВО «Свобода») — 13 463 голоса.

«Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк», — сказали на заседании комиссии.

Довыборы в Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области прошли 28 марта. Вирастюк набрал 31,25% голосов, Шевченко — 29,69%, Кошулинский — 28,86%. ЦИК признала Вирастюка победителем. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, таким образом признав действия комиссии противоправными. Такое решение было мотивировано тем, что при установлении результатов голосования ЦИК не обеспечила проверку всех нарушений.