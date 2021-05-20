Украинская компания по производству молока записала свой вариант клипа на песню группы Go_A, представляющей Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2021». Ролик появился на YouTube на днях и уже набрал почти 35 тысяч просмотров

В Днепре выгуляли рептилию на поводке © pixabay

Аграрии немного переделали трек, добавив в него слова о том, что их предприятие сеет кукурузу и люцерну.

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Первый полуфинал «Евровидения-2021» состоялся во вторник, 18 мая, в ходе которого определилась первая десятка финалистов. Ими стали представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.

Кроме того, в финале «Евровидения-2021» автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Второй полуфинал «Евровидения» пройдет в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.