«Кавер-версию» в компании назвали гимном посевной. Песню исполнили восемь человек, один из которых — в костюме коровы, остальные оделись в рабочие голубые халаты, имитирующие наряды химзащиты, выбранные Go_A для «Евровидения».
Аграрии немного переделали трек, добавив в него слова о том, что их предприятие сеет кукурузу и люцерну.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НОВЫЙ СКАНДАЛ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИСТ ОБВИНИЛА ОРГАНИЗАТОРОВ В КРАЖЕ СВОЕЙ ИДЕИ ДЛЯ «ЕВРОВИДЕНИЯ».
Первый полуфинал «Евровидения-2021» состоялся во вторник, 18 мая, в ходе которого определилась первая десятка финалистов. Ими стали представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.
Кроме того, в финале «Евровидения-2021» автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.
Второй полуфинал «Евровидения» пройдет в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.