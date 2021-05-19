Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения-2021» в краже своей постановки. Об этом 18 мая женщина рассказала на своей странице в Facebook, уточнив, что дело дошло до разбирательств с присутствием юристов

«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню "Шум" группы Go_A не похожа на мою от слова "совсем"? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» — задалась вопросом Михайлова.

В качестве доказательства она предоставила фотографии из своего проекта и скриншоты с выступления украинского коллектива.

«Представляете, оказывается, мои творческие мысли материализовались настолько, что перенеслись на сцену "Евровидения"! Это так круто! Вот только мои творческие мысли были изложены в режиссерском тритменте (режиссерский сценарий. — Ред.), который я отправила 6 февраля на телеканал "Общественное вещание". Данный телеканал проводил конкурс на разработку идеи клипа и ее реализации для той же группы Go_A на ту же песню "Шум"», — написала сценарист.

Михайлова вспомнила, что презентовала идею комиссии, но конкурс выиграл кто-то другой, а позже она увидела реализацию своих задумок на «Евровидении». Женщина рассказала, что написала на канал письмо с просьбой указать свое имя как автора идеи постановки, но в итоге «Общественное» пыталось перевести стрелки на канал СТБ.

«Была встреча со мной, моим юристом, юристами телеканала СТБ, PR-менеджером телеканала СТБ, а также представителем телеканала "Общественное". Но там снова нас уверили, что постановка — это полностью разработанная идея постановщиком. Вот только доказать этого никак не могут…» — рассказала Михайлова.

Макаревич попрощался с Киевом © Андрей Макаревич/Инстаграм

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На данный момент прошел только первый полуфинал «Евровидения-2021», по результатам которого Украина и Россия вышли в финал. Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.