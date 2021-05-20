Избежать Второй мировой войны можно было только в том случае, если бы удалось ликвидировать нацистского лидера Адольфа Гитлера, но этого не произошло. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман о современных наследниках Гитлера и роли Маннергейма во Второй мировой войне © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призывали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии.

Эксперт также считает, что Вторая мировая война фактически началась не 1 сентября 1939 года, а в 1933 году, когда Гитлер только пришел к власти, поскольку именно он был главным ее виновником и главным военным преступником.

«Я думаю, что избежать ее было фактически невозможно. Конечно, если бы Гитлер был убит раньше, то войны не было бы. Но он выжил, и, к сожалению, оставался в живых до последнего момента, до мая 1945-го. Поэтому была война, ставшая огромной трагедией для человечества», — констатировал Бекман.

Тем не менее, после войны были созданы новые инструменты международного права, были подписаны новые договора, есть декларация о правах человека, которые влияют на политическую жизнь нашей планеты, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.