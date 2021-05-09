Вторая мировая война не будет завершена до тех пор, пока не будет покончено с наследниками Гитлера на глобальном и региональном уровне, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

- Йохан, в официальной историографии датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, однако и до этого происходило множество событий. На ваш взгляд, с какого момента фактически началась война?

— Фактически война началась с самого прихода Гитлера к власти в 1933 году. Я думаю, что это ключевое событие. Его воля и его планы — главная причина этой войны. Тем более что он главный военный преступник и главный виновник произошедшего.

- Кем на ваш взгляд был Адольф Гитлер? Он был самостоятельной фигурой, или он был ставленником неких сил?

— Известно, что его финансировали определенные круги. Он не мог сам появиться из ниоткуда. Я, конечно, не могу назвать конкретные источники этого финансирования, чтобы избежать обвинений, но у Гитлера были инстанции, которые его финансировали и поддерживали. Обо всем этом можно узнать.

К тому же, были страны-союзники, которые поддерживали Гитлера политически и морально. Одних финансов недостаточно, нужны еще и союзники. Поэтому страны-союзники Гитлера виновны во всем этом так же, как он сам.

- Можно ли было избежать этой войны или сделать ее менее кровопролитной?

— Я думаю, что избежать ее было фактически невозможно. Конечно, если бы Гитлер был убит раньше, то войны не было бы. Но он выжил, и, к сожалению, оставался в живых до последнего момента, до мая 1945го. Поэтому была война, ставшая огромной трагедией для человечества.

Тем не менее, после войны были созданы новые инструменты международного права, были подписаны новые договора, есть декларация о правах человека, которые влияют на политическую жизнь нашей планеты. Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

- Мог ли Гитлер одержать победу? Или с самого начала было понятно, что война обернется бессмысленной гибелью и своих, и чужих?

— Я думаю, что нет, потому что это был абсолютно безумный проект, который не может победить. Но как любой безумный проект, затеи Гитлера принесли миру много зла.

После войны одним из таких сумасшедших проектов стал военный блок НАТО. Это преступная террористическая организация, которая была создана для совершения геноцида, в частности, геноцида бывшей Югославии (незаконные бомбардировки, массовая гибель детей, уничтожение сербов).

Также могу привести в качестве примера безумного проекта запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Я не понимаю, почему некоторые страны поддерживают деятельность этой группировки.

НАТО и ИГИЛ — это наследники Гитлера. Пока они не будут уничтожены, наша работа не будет завершена.

- Хотелось бы коснуться советско-финских отношений. Можем ли мы утверждать, что Зимняя война 1939-1940 годов спровоцировала Финляндию к тому чтобы присоединиться к Гитлеру и участвовать в войне против СССР?

— Сразу отмечу, что это была очень короткая война, которая длилась чуть больше трех месяцев. Эту войну в основном провоцировал тогдашний министр иностранных дел Финляндии Элиас Эркко и его газета Helsingin Sanomat, которая с 1937 по 1939 годы вела самую агрессивную антисоветскую пропаганду в Европе. То есть он одновременно был министром и главным редактором этой газеты.

Именно он виновник этой войны. Потому что невозможно одновременно агитировать против Советского Союза и определять внешнюю политику страны. Даже финские историки называют эту войну «войной Эркко», потому что это был его проект. Это очень печальная история.

Также нужно понимать, что если есть наследники Гитлера на глобальном уровне (НАТО и ИГИЛ), то есть и наследники на местном уровне. Газета Helsingin Sanomat продолжает существовать и продолжает агрессивную агитацию против России. Это все знают. Достаточно посмотреть, что они пишут. Это даже не местный уровень. Это очень опасный деятель во всей Северной Европе.

Это конечно страшно. Это тоже наследники Гитлера. Их всех нужно ликвидировать. Только тогда мы сможем жить в мире, только тогда Вторая мировая война по-настоящему завершится. В конце всегда побеждает справедливость. Поэтому сегодня важно защитить историческую память в отношении великой победы и окончательно ликвидировать всех современных наследников Гитлера.

— В России ведется очень много споров вокруг фигуры Густава Маннергейма. Вы можете сказать, в какой мере он виновен в блокаде Ленинграда?

— Он отвечает за блокаду Ленинграда как главнокомандующий финской армии, которая в союзничестве с нацистской Германией организовали эту блокаду. Вообще это была главная задача финской армии во Второй мировой войне.

«Не 1 сентября 1939го». Яков Кедми рассказал, когда фактически началась Вторая мировая война © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Фактически Финляндия во главе с Маннергеймом, Ристо Рюти и другими военными преступниками виновна в двух геноцидах — в блокаде Ленинграда и в терроре во время оккупации Советской Карелии. Это признают историки. Ничего тут нового нет, хотя фигура Маннергейма вызывает много споров.

Маннергейм — это военный преступник и палач. От его рук страдали и финны. Финляндия же была главным союзником Гитлера на севере, потому что у нас была самая длинная граница с СССР, Ленинград был рядом.

Если же говорить о его дальнейшей судьбе, то это вопрос не ко мне, а к Сталину. Финляндия вышла из войны уже осенью 1944 года, Сталин был этим очень доволен, и он принял решение в том числе освободить Маннергейма от ответственности.

- Почему же Маннергейма не стали судить как нацистского преступника?

— Потому что Маннергейм пообещал объединить финский народ на пути к новой внешней политике в отношении Советского союза (мир, дружба, добрососедство). Поскольку Маннергейм согласился, то уже в конце войны он стал союзником Сталина. Поэтому в Финляндии, в отличие от стран Балтиии и Восточной Европы, нет реваншистских настроений.

У него, конечно, сложная судьба. Маннергейма никогда не судили, судили других. Хотя он отвечает за блокаду Ленинграда и за уничтожение мирных жителей в Карелии. Маннергейм спасал самого себя. Но, может быть, он в каком-то смысле спас всех финнов, потому что Финляндия особо не страдала после войны, для нас создали очень благоприятные условия. Сергей Марков: Власти Петербурга допустили ошибку с доской Маннергейму, но исправились © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Но это стало возможным именно благодаря тому, что мы до конца не воевали. Весной 45го Финляндия была уже союзником Сталина и Советского Союза. Между прочим, у нас было много совместных операций во время Лапландской войны, а также на море (бои за остров Гогланд) и в воздухе. С этой точки зрения мы тоже воевали против нацистов.

Это сложная история. Маннергейм, конечно, многоликий человек. Его военные преступления не вызывают особого уважения. Но как любой преступник он понял, что может сделать что-то хорошее, хотя это и не очистит его репутацию.

- Расскажите, пожалуйста, в чем конкретно состоит процесс «финляндизации», и можно ли его применить к современной Украине?

— Термин «финляндизация» наши союзники и наш президент Урхо Кекконен использовали в положительном ключе, а наши противники в лице НАТО оценивали отрицательно. Мы считаем, что это положительно отразилось на нашей внешней политике. Финляндия нейтральная страна, поддерживает хорошие отношения с соседями.

У Финляндии хорошие отношения с Россией. Архитекторы этой политики поняли, что основополагающими для Финляндии должны быть отношения с Россией, а отношения с другими странами должны быть всего лишь отражением этих отношений с Россией.

То есть если отношения с Россией положительные, то отношения с другими странами тоже более-менее нормальные. Если в отношениях с Россией возникают проблемы, то в отношениях с другими странами тоже возникают проблемы. Поэтому Финляндия успешна и активна.

Что касается Украины, то это не страна. Финляндия — это национальное государство, которое было сформировано еще во времена Российской империи. А что такое Украина, я не знаю. Это несуществующая нация. Государство там распалось и превратилось в оккупационный режим США и НАТО. И поскольку внешние силы управляют многими процессами на Украине, то сравнивать ее с Финляндией нельзя.

Возможно, следовало бы отправить руководить Украиной финских генералов. Я сейчас не шучу, потому что император отправлял финских генералов руководить Болгарией, когда она только-только создавалась после русско-турецкой войны. Финский генерал тогда был премьер-министром. Да, Финляндия тогда была в составе России, но император уважал финнов и понимал, что им можно доверять в любой ситуации. Поэтому возможно, что финские генералы будут участвовать в создании на Украине эффективного государства без коррупции и с адекватной внешней политикой.