Украина не исключает приобретения противоракетной системы «Железный купол», которую использует Израиль, или ее аналога, сказал министр обороны страны Андрей Таран в ходе визита на завод «Мотор Сич» 18 мая

Он заявил, что эскалация арабо-израильского конфликта доказала необходимость наличия в стране противоракетной обороны, и назвал «Железный купол» одним из лучших образцов такого рода систем.

«Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», — сказал Таран.

Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте © REUTERS, Amir Cohen

От ответных ударов израильской армии в секторе Газа погибли 213 палестинцев, в том числе 61 ребенок.

Израиль оценил эффективность системы «Железный купол» на уровне 90%.