Он заявил, что эскалация арабо-израильского конфликта доказала необходимость наличия в стране противоракетной обороны, и назвал «Железный купол» одним из лучших образцов такого рода систем.

«Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», — сказал Таран.

Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте
Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте
© REUTERS, Amir Cohen
С начала новой вспышки вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа 10 мая палестинцы выпустили по Израилю более 3 тыс. ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе один ребенок, свыше 50 были серьезно ранены.

От ответных ударов израильской армии в секторе Газа погибли 213 палестинцев, в том числе 61 ребенок.

Израиль оценил эффективность системы «Железный купол» на уровне 90%. 