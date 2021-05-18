Министерство информации Белоруссии заблокировало оппозиционный портал TUT.BY - доступ к сайту и копиям TUT.BY ограничен, он не открывается в браузерах. Об этом сообщила пресс-служба Мининформ республики и Telegram-канал TUT.BY 18 мая

Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк сообщении.

В ведомстве отметили, что Генпрокуратура якобы установила многочисленные факты нарушений порталом закона о СМИ в части размещения запрещенной информации. Так, по данным министерства, в ряде материалов содержатся сведения от имени незарегистрированного фонда BYSOL, а в соответствии с 38-й статьей закона о СМИ в средствах массовой информации запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших госрегистрацию.

Как сообщается в Telegram-канале TUT.BY, 18 мая силовики приехали в офис портала для обысков, а находившиеся там сотрудники перестали отвечать на звонки.

TUT.BY является оппозиционным ресурсом. Во время протестов в Белоруссии он активно освещал протесты. В январе Экономический суд Минска окончательно лишил издание статуса СМИ.