«На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Генпрокуратура якобы установила многочисленные факты нарушений порталом закона о СМИ в части размещения запрещенной информации. Так, по данным министерства, в ряде материалов содержатся сведения от имени незарегистрированного фонда BYSOL, а в соответствии с 38-й статьей закона о СМИ в средствах массовой информации запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших госрегистрацию.
Как сообщается в Telegram-канале TUT.BY, 18 мая силовики приехали в офис портала для обысков, а находившиеся там сотрудники перестали отвечать на звонки.
TUT.BY является оппозиционным ресурсом. Во время протестов в Белоруссии он активно освещал протесты. В январе Экономический суд Минска окончательно лишил издание статуса СМИ.