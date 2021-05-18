«Белтелерадиокомпания» не будет транслировать международный песенный конкурс «Евровидение» в Белоруссии в 2021 году. Об этом 17 мая сообщили РИА Новости

Представители «Белтелерадиокомпании» пояснили, что решение не транслировать конкурс они приняли из-за того, что представителя их государства не будет на этом музыкальном соревновании.

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Белорусский портал TUT.BY отметил: информация о том, что белорусы не смогут увидеть по телевизору «Евровидение», стала публичной еще на прошлой неделе, когда газеты напечатали программу передач, где не было трансляции.

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В этом году представлять Белоруссию на «Евровидении» должна была группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Однако в Европейском вещательном союзе заявили, что этот трек не может быть допущен к участию в песенном конкурсе, поскольку «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

«Белтелерадиокомпания» представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки, но и в ней европейцы усмотрели политический подтекст, и 26 марта страну отстранили от участия в конкурсе.

Посмотреть «Евровидение-2021» жители Белоруссии все же смогут, на официальном сайте конкурса будет вестись официальная трансляция.