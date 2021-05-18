В Международном союзе биатлонистов приняли решение перенести Кубок мира по биатлону, который должен пройти с 3 по 6 марта 2022 года, из Белоруссии в другую страну. И это далеко не первый пример, когда политика становится камнем преткновения для проведения неполитических мероприятий в республике

В пресс-службе организации толерантно и обтекаемо заявили, что перенос соревнований связан с «текущей ситуации в Белоруссии».

«Текущая ситуация» в Белоруссии — это продолжающийся разгром оппозиции и укрепление положения действующей власти. При этом, уличные протесты уже сошли на «нет», и страна в целом живёт прежней жизнью, без каких-либо потрясений. Если говорить о начале марта следующего года, тогда протесты августа 2020 года будут и вовсе восприниматься как что-то оставшееся в прошлом. Хотя это и не отменяет того, что в белорусском обществе хватает несогласных с политической ситуацией в республике, просто их недовольство носит более скрытый и подпольный характер, и вряд ли оно могло бы как-то помешать провести спортивные соревнования. Тем более, что оппозиция есть в любом демократическом государстве. Белоруссия — не исключение. Коллективный Лукашенко — о чем и кому сигнализирует Декрет №2 © president.gov.by

Стало быть, если заявления Международного союза биатлонистов перевести с дипломатичного на русский, становится понятно, что всё снова упирается в политику. Белорусская власть всегда много внимания уделяла развитию зимних видов спорта, и довольно резко отреагировала на принятый ранее перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска. Поэтому очередное лишение республики спортивного праздника — это продолжение давления международных структур на белорусское руководство. А стрелять по мишеням биатлонисты будут теперь не в Минске.

Шайба в ворота Белоруссии

Наиболее болезненным для белорусского руководства стал, пожалуй, перенос Чемпионата мира по хоккею с шайбой. Он начнется уже на этой неделе в Риге, хотя изначально планировалось, что совместно с латвийской столицей его примут и минские ледовые дворцы.

В Белоруссии к хоккею особое отношение. Дело в том, что Александр Лукашенко лично увлекается хоккеем. В республике каждый год проходит турнир на призы главы белорусского государства, в котором сам президент принимает участие в качестве игрока. В Белоруссии созданы отличные по сравнению с другими видами спорта условия для занятия хоккеем: даже в небольших районных центрах есть ледовые дворцы.

Кроме того, в Минске построили ряд ледовых арен, готовых принять игры уровня чемпионата мира, а хоккейный клуб «Динамо Минск» слывет самым состоятельным спортивным объединением страны.

Международная федерация хоккея тогда очень долго колебалась по поводу места проведения чемпионата. На нее оказывали давление ведущие мировые сборные, которые грозили бойкотировать соревнования, если они пройдут в Минске. Также негодование выражали руководители некоторых европейских государств и белорусская оппозиция.

Два главных спонсора хоккейных турниров — компании Škoda и Nivea, с которыми хоккейная федерация сотрудничает не один десяток лет, отказались спонсировать первенство, если оно пройдёт в Минске. Спустя некоторое время Белоруссия запретила ввоз товаров этих производителей.

«Король спорта»

Перенесли из Белоруссии и некоторые футбольные мероприятия, хотя это и не вызвало столь широких обсуждений как в случае с переносом хоккейного чемпионата.

Так, еще в разгар протестов, в сентябре 2020 года, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), принял решение перенести из Минска запланированный на 2 марта текущего года конгресс этой организации. Представители администрации футбольной Европы прямо заявили, что перенос связан с политической нестабильностью в Белоруссии. Мероприятие в итоге прошло в Швейцарии. Лукашенко рассказал, как оппозиция финансирует протесты © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Позже, в феврале текущего года, УЕФА перенес еще одно спортивное мероприятие — финал мини-футбольной Лиги чемпионов. На этот раз в качестве официальной причины озвучили сложную эпидемиологическую обстановку в Белоруссии. Хотя на тот момент вторая волна пандемии уже подошла к концу и вряд ли в республике обстановка имела существенные отличия от других стран региона.

«Так как хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске», — говорилось в сообщении организации.

Иные виды спорта

В январе текущего года Минск потерял право на проведение Чемпионата мира по пятиборью. Такое решение принял Международный союз современного пятиборья, ссылаясь на политическую обстановку в стране. Кроме того, там побоялись, что спортсмены из некоторых стран откажутся соревноваться в Белоруссии.

«Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение турнира. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации», — заявил тогда руководитель организации Клаус Шорманн.

В марте 2021 года Минску было отказано и в проведении Чемпионата Европы по командному настольному теннису. Организаторы заявили, что на проведение турнира были поданы две заявки — от Белоруссии и от Швеции, и предпочтение было отдано последней.

Хотя председатель Белорусской федерации этого вида спорта Александр Петкевич сообщил, что «ранее получил из уст генерального секретаря Европейского союза по настольному теннису Ричарда Скруттона информацию о том, что Белоруссия является единственной страной, подавшей заявку на проведение турнира».

Чемпионат Европы по настольному теннису в 2023 году проведут в Швеции.

Осенью прошлого года Минск отказался от проведения Всемирной шахматной Олимпиады, потому что Министерство спорта республики не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку. Хотя турнир был запланирован лишь на 2022 год. Где пройдет мероприятие — пока неясно.

Запланированный в Белоруссии турнир суперлиги по легкой атлетике в 2021 году тоже не состоится. Европейская легкоатлетическая федерация перенесла соревнования из республики в Польшу «по техническим причинам».

Европейская конфедерация фехтования лишила Белоруссию и Чемпионата Европы — 2020 по этом виду спорта. Официальной причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка. Мероприятие проведут в 2021 году в Болгарии.

Не спортом единым

Помимо проведения спортивных мероприятий, у Белоруссии из-за политического кризиса появились проблемы и с иными международными мероприятиями. Так, организаторы песенного конкурса «Евровидения» отстранили от участия в конкурсе участника от Белоруссии. Они увидели в выступлении группы «Галасы ЗМеста» «политический подтекст» и посоветовали написать другую песню. Музыканты прислушались к организаторам Евровидения — написали песню про зайца и лису, чтоб уже точно не было, к чему придраться. Но и её посчитали политической. «Отличать правду от фейков»: что продемонстрировала Украина на открытии «Евровидения-2021» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Любопытно, что в Белоруссии относятся к конкурсу с предельным вниманием и серьёзностью. В нём видели возможность презентовать страну через выступления артистов, один из способов культурной дипломатии.

Все артисты для выступления на главной европейской сцене подбирались максимально близкие по формату. Песни были на английском языке на 16 конкурсах из 17, в которых принимала участие Белоруссия. Практически все они представляли поп-музыку, чаще всего танцевальную.

В качестве «белорусской альтернативы Евровидения» можно представить ежегодный «Славянский базар в Витебске», где выступают звезды эстрады из разных стран мира. Однако и тут не обошлось без проблем: ряд звезд российской и украинской эстрады отказались от участия в международном конкурсе в Белоруссии. Среди них оказались российские исполнители: группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, Наташа Королева, Александр Буйнов.

О своем неучастии в фестивале сообщили украинские шоумены Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский, которые более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Позже из афиши «Славянского базара» пропали имена еще двух участников из Украины — известного певца и композитора Олега Винника и молодой артистки, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко. 17 мая стало известно, что мероприятие не посетит еще одна украинская певица Ирина Билык.

Некоторые из них не указывали причин отказа, некоторые связывали свое решение не с политикой, но некоторые прямо обращали внимание на политическую обстановку в республике.

Так или иначе — без указанных артистов фестиваль много потеряет. Хоть, конечно, и состоится.

Ранее казалось, что, если в организации «Славянского базара» всё зависит от официального Минска, а не от иных сторон, в его организации точно не должно возникнуть никаких проблем и скандалов.

Но и тут не обошлось без политического подтекста. Такое время — без этого никуда.