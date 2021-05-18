Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 на Украине составляет чуть более 7,5 доллара (207 гривен, или 555 рублей). Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 17 мая, передает Укринформ

Степанов рассказал, когда украинцы смогут купить вакцину от COVID-19 в аптеке © Facebook, Максим Степанов заявил он.

Степанов также подчеркнул, что сроки поставки вакцин срываются не только на Украине, но и по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках Украина начала еще в июле 2020 года, сроки поставок — конец III — начало IV квартала 2021 года.

Ранее в Верховную Раду поступило представление об отставке Степанова. Основной причиной представления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.