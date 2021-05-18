«У нас в наличии на данный момент 42 миллиона законтрактованных доз вакцины. Согласно контрактам, которые мы получили, это вместе с COVAX, в первом квартале мы должны были получить 3 миллиона 184 тысячи доз, во втором квартале — 5 миллионов 16 тысяч доз вакцины. Средняя цена на вакцину, которую мы получили по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара», — заявил он.
Степанов также подчеркнул, что сроки поставки вакцин срываются не только на Украине, но и по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках Украина начала еще в июле 2020 года, сроки поставок — конец III — начало IV квартала 2021 года.
Ранее в Верховную Раду поступило представление об отставке Степанова. Основной причиной представления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.