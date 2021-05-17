Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал представление Кабмина в Раду о его увольнении «подковерными политическими играми». Об этом 17 мая он заявил в видеообращении в Facebook

«Я не писал никаких заявлений об увольнении, потому что несу ответственность перед людьми… Пока подковерные игры не касались меня лично, я не обращал внимания, но события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию открыто», — заявил он.

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что причиной представления об отставке Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса. По его словам, Минздрав не вовремя обратился к производителям за вакцинами, что стало основной причиной срыва поставок.

В пятницу Степанов отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский. В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.