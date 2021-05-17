«Я не писал никаких заявлений об увольнении, потому что несу ответственность перед людьми… Пока подковерные игры не касались меня лично, я не обращал внимания, но события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию открыто», — заявил он.
Степанов напомнил, что обещал врачам и пациентам лучшее будущее, поэтому «слово свое держит». Также он заявил, что реформы должны реализовываться профессионалами, а не подгоняться под политическую выгоду.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что причиной представления об отставке Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса. По его словам, Минздрав не вовремя обратился к производителям за вакцинами, что стало основной причиной срыва поставок.
В пятницу Степанов отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский. В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.