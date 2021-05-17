Президент Чехии Милош Земан прокомментировал ход расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия. Он сказал об этом в эфире радиостанции Frekvence 1 16 мая

Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных стран РФ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП может быть больше двух.

«Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы наконец узнали, в чем там дело», — заявил Земан.

Он также подчеркнул, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, поэтому каждое подозрение необходимо расследовать. Президент отметил, что, как «следователь-любитель», нацелился бы на фирму Imex Group, которая арендовала у чешской армии складской комплекс во Врбетице и заявила об исчезновении крупного арсенала, который не мог быть бесследно уничтожен во время ЧП.

Свой ущерб Imex Group оценила в 100 миллионов крон ($4,7 миллиона), при этом 75 миллионов крон ($3,5 миллиона) фирма намерена взыскать с государства.

В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.

Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.