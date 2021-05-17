Отмечается, что Степанов попросил Зеленского подумать, но позже в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что никаких заявлений он не писал. Вечером в пятницу в Раду поступило представление от премьера Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения.
«Была договоренность, что ждут хоть какой-то ответ Степанова. Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него», — пояснил изданию один из собеседников в партии «Слуга народа».
В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.
Ранее сообщалось, что министры инфраструктуры и экономики Украины Владислав Криклий и Игорь Петрашко выполнили просьбу Зеленского и согласились написать заявления об отставке по собственному желанию.
Причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.