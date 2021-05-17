Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский. Об этом 17 мая сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники

Отмечается, что Степанов попросил Зеленского подумать, но позже в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что никаких заявлений он не писал. Вечером в пятницу в Раду поступило представление от премьера Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения.

«Была договоренность, что ждут хоть какой-то ответ Степанова. Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него», — пояснил изданию один из собеседников в партии «Слуга народа».

«Зачистка политического поля». Арест Медведчука и перспективы Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что министры инфраструктуры и экономики Украины Владислав Криклий и Игорь Петрашко выполнили просьбу Зеленского и согласились написать заявления об отставке по собственному желанию.

Причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.