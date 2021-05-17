К сожалению, Финляндия никак не реагирует на антироссийские санкции Запада. Финляндия находится в составе Евросоюза, и если Евросоюз принимает какие-то меры, то Финляндия присоединяется к ним. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман о современных наследниках Гитлера и роли Маннергейма во Второй мировой войне © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Эксперт пояснил, что Финляндия до сих пор занимает такую позицию, хотя антироссийские санкции для нее невыгодны и не имеют никакого смысла.

«Что касается отключения России от SWIFT, то это очень грубый план. Если до этого все же дойдет, то Россия будет иметь право на зеркальный или на асимметричный ответ. Если принимаются такие жесткие меры, то Россия тоже имеет право на них ответить», — констатировал Бекман.

Собеседник издания добавил, что Западу нужно провести финляндизацию своих отношений с Россией, когда с Россией будут выстраиваться хорошие отношения и конструктивный диалог и одновременно с этим будут развиваться отношения и с другими сторонами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.