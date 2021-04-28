Москва готова к любым дискуссиям с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого ему нужно перестать выступать с провокационными или бессмысленными инициативами, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Позднее Зеленский сказал, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.

- Йохан, как финские СМИ, эксперты, сообщество и рядовые граждане отреагировали на сообщения о возможных переговорах?

— В Финляндии на это реагируют вяло. Нам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что внешняя политика Киева и Хельсинки — это как день и ночь. Мы развиваем стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией, а Украина ведет противоположную политику, разрушающую отношения. Я сейчас специально посмотрел, у нас об этом ничего не пишут. Но это происходит уже давно.

Финляндия, конечно, в том числе в рамках Евросоюза, помогает Украине и поддерживает ее суверенитет. Но Украина ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство, о чем свидетельствует любое заявление Зеленского. Никаких конструктивных предложений здесь нет.

- Состоится ли вообще эта встреча?

— Проблема в том, что Зеленский и Путин абсолютно неравны. Путин уже давно является руководителем крупной державы. Это самый информированный человек планеты. Он руководит государством почти 20 лет, и все потоки информации о глобальных процессах идут к нему. А кто такой Зеленский? Извините, но как политик он никто. Другое дело, что оба они президенты, и это все равно нужно как-то сочетать.

Вообще мне непонятно, почему со стороны Зеленского постоянно звучат какие-то провокации. Что значит «давайте встретимся в Донбассе»? Там же есть территории, которые под контролем Украины, и те, которые под контролем народных республик. Здесь Путин прав, что Украина должна сама вести переговоры с ДНР/ЛНР. Хотя, к сожалению, Киев отказался от любых переговоров с ними, потому что их не признают. Поэтому такая сложная ситуация.

Что касается Ватикана, то это вообще звучит как шутка. Но с такими вещами шутить нельзя. Может быть, сначала нужно было предложить такие инициативы не на весь мир через СМИ, а действовать более аккуратно, вести переговоры по дипломатическим каналам.

Было бы здорово, если бы Зеленский поехал в Москву и там встретился с Путиным. Путин все время принимает в Москве лидеров разных стран, и в этом нет ничего предосудительного.

- Зеленский действительно хотел бы этой встречи или он хочет показать всему миру, что готов вести переговоры с Москвой с позиции силы?

— Он же комик, и у него нет другого оружия, кроме плохих шуток. Он не может заниматься серьезными внешнеполитическими вопросами. Конечно же, он не может съездить к Путину в Москву. Украину контролируют США, и они диктуют, как реагировать на ту или иную ситуацию. Поэтому Зеленский выступает либо с провокационными, либо с пустыми заявлениями. Но надо понять, что он уже не комик, а президент.

Президенты Финляндии и России регулярно общаются по телефону, в этом никаких противоречий нет. Это не значит, что они должны быть согласны во всем, в этом и смысл открытого диалога.

Зеленский действительно должен вести переговоры с Пушилиным и Пасечником. Что касается двусторонних отношений России и Украины, то Москва готова к любым дискуссиям. Но надо же вести себя соответствующе, а не выступать со странными предложениями о переговорах в Ватикане и выпускать видеообращения к Путину. Мы, как нейтральное государство, смотрим на это с ужасом.

— В России существует радикальная точка зрения, что если Киев не ведет переговоры с Донбассом, пытаясь вести по этому поводу переговоры с Москвой, то и нам не нужно вести переговоры с Украиной, а прямиком договариваться с США. Вы с этим согласны, или все же нужны какие-то каналы коммуникации, и нам есть, что обсудить?

— Я думаю, что каналы коммуникации есть, и есть масштабная дискуссия между Россией и Украиной. Но действительно, Украина не признает ДНР/ЛНР, США контролируют Украину, и поэтому Байден предложил встретиться с Путиным в третьей стране, а теперь уже предлагает Зеленский.

Зеленский должен сам посмотреть на себя в зеркало и задуматься над тем, что ждет его и Украину через 10-20 лет. Сейчас это зависит от него, и он должен предпринять какие-то мудрые шаги.

- В российском руководстве не раз заявляли о том, что Москва может создать свою платежную систему на случай отключения России от международной системы SWIFT. Насколько Запад готов на то, чтобы ввести против России по-настоящему жесткие санкции, и как на это отреагирует Финляндия?

— К сожалению, Финляндия никак на это не реагирует. Финляндия находится в составе Евросоюза, и, если Евросоюз предпринимает какие-то меры, то Финляндия присоединяется к ним. Это продолжается до сих пор, хотя антироссийские санкции были для нас очень невыгодны.

Что касается отключения России от SWIFT, то это очень грубый план. Если до этого все же дойдет, то Россия будет иметь право на зеркальный или на ассиметричный ответ. Если принимаются такие жесткие меры, то Россия тоже имеет право на них ответить.

Вообще все эти санкции являются абсолютно бесполезными. Никакого эффекта от них нет. Единственный их результат в том, что они мешают жить западным странам. Это большой минус для Запада, и они сами это понимают.

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Россия — великая страна. Это хороший сосед, и финны об этом знают. Это не значит, что Финляндия со всем согласна. Но есть открытый диалог, который укрепит наши отношения и наше сотрудничество.

- Проблема в том, что США и Запад не считают Россию равноправным партнером, с интересами которого нужно считаться. Будет ли изменено это отношение?

— К сожалению, они ведут агрессивную антироссийскую политику. Это естественно. Более того, они выстраивали план насильственного государственного переворота в Белоруссии. Без разрешения руководства США и Байдена такого быть не могло. Это уже самая настоящая гибридная война с Россией, поскольку Белоруссия ее самый близкий союзник.

Но как сказал Владимир Путин, Россия готова ответить и будет отвечать на агрессивные действия. Пока США и Евросоюз либо передумали, либо планируют следующие шаги.

Но в любом случае такая антироссийская политика тупиковая, и она никуда не ведет.