В Хмельницкой области Украины мужчина раскаленной кочергой избил двух своих малолетних детей. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области

Тренеры украинской спортшколы избивали и унижали детей полицию сообщила сотрудница поселкового совета. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 37-летний мужчина раскаленной кочергой избил своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь. Следователи выяснили, что таким образом отец наказал детей за непослушание.

Как выяснилось, сожительница, которая не является биологической матерью избитых детей, пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их успокоить, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил двух из пятерых детей. В результате такого «воспитательного» процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины.

По данному факту следователи открыли уголовное дело по статьям «истязание» и «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» и объявили отцу о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи также прилагают усилия по привлечению к ответственности и сожительницы, на глазах которой происходило избиение детей и которая не предприняла никаких мер для пресечения преступления.

Все пятеро детей, которые воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице.