На пике туркмено-украинских отношений Ашхабад закупал оружие и катера «Гюрза». Правда, потом это все выродилось в «Ленинскую кузню», которая досталась экс-президенту Петру Порошенко, а потом уже неизвестно кому. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт напомнил, что впоследствии туркмены списали эти катера из-за их старости, хотя они не так уж использовались туркменским флотом, а больше стояли у стенки.

«Есть еще и объективные факторы. Туркмения раньше поставляла газ в Россию, и «Газпром» замещал объемы туркменского газа, которые шли в его распоряжение, поставками на Украину. Вроде как Туркмения поставляла газ Украине, хотя это все было очень сложно и на самом деле это был российский газ. Но формально это была статья товарооборота, и она была весьма велика. Поскольку на Украине снижается потребность в газовом сырье (металлургия, нефтехимия и все энергоемкое производство постепенно вымирает) и поскольку у Туркмении сейчас объявился один газовый потребитель в виде Китая, эти контакты разладились. Кроме того, был известный конфликт «Газпрома» с Ашхабадом, после чего Россия прекратила закупки у Туркмении. Закупки возобновились только в прошлом году в небольших объемах, и все они идут на внутрироссийские нужды. Украине ничего не остается», — указал Грозин.

Что же касается сотрудничества по линии военно-промышленного комплекса туркменов, видимо, тоже что-то не устроило, и они свернули партнерство, переориентировавшись больше на Турцию и других поставщиков, заключил собеседник издания.

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