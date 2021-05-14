Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы, которая повлечет возникновение различных заболеваний. Об этом 13 мая сообщили на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Украинский министр предупредил Донбасс об экологической катастрофе © скриншот с видео "5 канал"

Партия заявляет, что ошибка в технологическом процессе может привести к загрязнению реки Северский Донец.

«Токсичные грунтовые воды могут путешествовать на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге в зоне риска может оказаться население всего Донбасса», — пояснили члены партии.

Разработка месторождения началась в январе 2021 года, вскоре после приобретения «Нафтогазом» компании «Надра Юзовская». Последняя до 2063 года владеет специальным разрешением на Юзовский участок. В разное время месторождением интересовались нидерландская компания Yuzgas, англо-голландская Shell и словацкая Nafta.