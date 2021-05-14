Президент Украины Владимир Зеленский для того, чтобы удержаться у власти, решил стать марионеткой США, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Он пришел к власти, не имея своего собственного ресурса, и решил делать все, что ему приказывают американцы, так как посчитал это залогом своего личного выживания и благополучия, полагает эксперт.

«Зеленский в качестве рецепта политического выживания выбрал полное подчинение США», — сказал Зубец.

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Зубец рассказал, какую задачу перед собой поставил Зеленский © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.