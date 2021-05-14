Он пришел к власти, не имея своего собственного ресурса, и решил делать все, что ему приказывают американцы, так как посчитал это залогом своего личного выживания и благополучия, полагает эксперт.
«Зеленский в качестве рецепта политического выживания выбрал полное подчинение США», — сказал Зубец.
Полный текст интервью читайте здесь.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.