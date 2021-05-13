Для стабилизации экономической ситуации на Украине Россия может предоставить рабочие места трудовым мигрантам, которые не найдут работу в украинском государстве, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Также можно восстановить кооперационные связи там, где это еще возможно. До сих пор у России нет замены для целого ряда сложного оборудования, которое производилось на территории Украины, заявил эксперт.

«Россия может предоставить работу нескольким миллионам трудовых мигрантов, которые не найдут работу на Украине. Они будут перебираться в Россию, а Россия за счет этого перестанет набирать выходцев из Средней Азии», — сказал Зубец.

Полный текст интервью читайте здесь.

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

За 16 лет Украина вошла в отрицательный и очень опасный тренд, который во всем мире называется деиндустриализацией. Страна теряет научно-технологические отрасли, экономика окончательно становится аграрно-сырьевой.

По показателям 2018 года Украина в мировом рейтинге экономической свободы заняла последнее место среди 44 стран Европы.

Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности, в 2019 году Украина опустилась на 85-е место из 141 страны.