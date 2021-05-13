Также можно восстановить кооперационные связи там, где это еще возможно. До сих пор у России нет замены для целого ряда сложного оборудования, которое производилось на территории Украины, заявил эксперт.
«Россия может предоставить работу нескольким миллионам трудовых мигрантов, которые не найдут работу на Украине. Они будут перебираться в Россию, а Россия за счет этого перестанет набирать выходцев из Средней Азии», — сказал Зубец.
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В 2005 году Европейский союз официально признал Украину страной с рыночной экономикой. 15 лет реформ по пути к евроинтеграции привели к тому, что в мире Украина теперь известна как производитель зерна, а не самолетов и кораблей, а в Европе — как самое бедное государство.
За 16 лет Украина вошла в отрицательный и очень опасный тренд, который во всем мире называется деиндустриализацией. Страна теряет научно-технологические отрасли, экономика окончательно становится аграрно-сырьевой.
По показателям 2018 года Украина в мировом рейтинге экономической свободы заняла последнее место среди 44 стран Европы.
Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности, в 2019 году Украина опустилась на 85-е место из 141 страны.