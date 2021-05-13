Давление на «Северный поток-2» обострилось именно сейчас потому, что межгосударственные отношения России и стран Запада обострились. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Попытки ограничить «Северный поток – 2» выглядят странно © РИА Новости, Нина Зотина Аннегрет Крамп-Карренбауэр в разговоре с главой Пентагона заявила, что объемы транзита газа по «Северному потоку — 2» будут зависеть от поведения России.

Российская Федерация демонстрирует независимую внешнюю политику, что не нравится Соединенным Штатам и далеко не всем нравится в Европе, поэтому эти страны ищут рычаги влияния на ситуацию, рассматривают «Северный поток — 2» как элемент давления для реализации своих целей, пояснил эксперт.

«Думаю, что причина прежде всего именно в этом. Потому что с экономической точки зрения логика у проекта есть. Это дополнительные объемы газа. Чем больше газа, тем больше конкуренция, газ будет дешевле, это выгодно», — указал Марунич.

Власти ФРГ проводят последовательную политику поддержки газопровода «Северный поток — 2», заявления об ограничении проекта делаются только для того, чтобы успокоить Соединенные Штаты, заключил собеседник издания.

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