Власти ФРГ проводят последовательную политику поддержки газопровода «Северный поток – 2», заявления об ограничении проекта делаются только для того, чтобы успокоить Соединенные Штаты, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

- Дмитрий, Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу «Северного потока – 2», и газ из этого трубопровода не хуже другого российского газа, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Почему она заговорила об этом сейчас?

— Приближаются выборы в Бундестаг, Меркель уходит, дает прощальные пресс-конференции. Ее слова — это подтверждение позиций, которые были озвучены ранее.

Странно было бы полагать, что что-то могло поменяться.

- Глава Минобороны ФРГ хочет поставить транзит по «Северному потоку – 2» в зависимость от «поведения России», регулировать подачу газа. Чем это обусловлено? Это единственная трудность, которая может возникнуть после завершения проекта?

— Это очень странная история. Я видел это ее заявление. Оно было сделано по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, и, видимо, именно этим было обусловлено его содержание.

Однако я не представляю, как это может быть реализовано. Есть газовая директива Евросоюза. Она регламентирует правила использования трубопроводных проектов, которые в том числе ведут в ЕС.

«Северный поток – 2»: Газопровод могут запустить уже летом, Меркель в ПАСЕ поддержала проект, а для Байдена санкции против СП-2 «ещё в игре» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Это будет нарушение свободной конкуренции. Почему другие трубопроводы должны быть поставлены в другие условия? Например, ведущие из Марокко или проходящие через Украину?

Есть действующая нормативная база, которая разделяется всеми, признается властями Евросоюза и правительством ФРГ.

Поэтому я думаю, что это политическое заявление, вызванное в том числе отголосками встречи госпожи Крамп-Карренбауэр с заокеанским коллегой.

- Слушания по апелляции Nord Stream 2 AG на отказ немецкого регулятора вывести «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС, которая, в частности, не позволяет загрузить трубопровод больше чем на 50%, предварительно назначены на 30 июня. Какова, по-вашему, вероятность, что апелляция будет удовлетворена?

— Это маловероятно. Не выдержаны сроки завершения проекта. Все, что не успели достроить до 23 мая 2021 года, попадало под действия обновленной газовой директивы.

Поэтому сложно будет оператору проекта рассчитывать на выведение «Северного потока – 2» из-под действия директивы, особенно в текущей политической ситуации. Мне кажется, это маловероятный сценарий.

Другое дело, что оператору нужно искать иные способы увеличить загрузку трубопровода на уровне, близком к 100%, — то, что повлияет на экономику проекта.

Думаю, такие решения вполне можно найти и использовать.

- Когда прокладывался первый «Северный поток», вокруг него не было такого накала страстей, как сейчас. Да и поначалу строительство «Северного потока – 2» проходило достаточно спокойно. Почему США резко усилили давление на проект в последние годы?

— Во-первых, политическая ситуация. Межгосударственные отношения России и стран Запада обострились.

Российская Федерация демонстрирует независимую внешнюю политику, что не нравится Соединенным Штатам и далеко не всем нравится в Европе.

Почему Путин не хочет говорить с Зеленским © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Думаю, что причина прежде всего именно в этом. Потому что с экономической точки зрения логика у проекта есть. Это дополнительные объемы газа. Чем больше газа, тем больше конкуренция, газ будет дешевле, это выгодно.

Это элементарно как дважды два, несмотря на «зеленый» курс на снижение потребления углеводородов, который пытаются реализовать в Европе. Еще не факт, что он будет успешным.