Недавно разоблаченный антилукашенковский заговор будет способствовать пониманию самим президентом Белоруссии, что за пределами Союзного государства ему жизни не оставят в любом случае. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Путин говорит мало, но смачно, а Зеленский вертится угрем на сковородке © РИА Новости, Александр Натрускин

Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией, ясно только, что это будет очередной этап укрепления Союзного государства, считает эксперт.

«Президент Путин славится умением принимать неожиданные решения и предпринимать неожиданные действия. Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства», — уточнил Вассерман.

На территории Украины не будет боевых действий, но нечто случится в другом месте, что заставит Владимира Зеленского и его белорусского коллегу осознать: ничего лучшего, чем возвращение Украины в лоно России, они сделать не могут, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.