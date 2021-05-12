Ранее Лукашенко подписал декрет о том, что в случае смерти президента вследствие насильственных действий страной будет управлять Совбез в условиях чрезвычайного положения.
Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией, ясно только, что это будет очередной этап укрепления Союзного государства, считает эксперт.
«Президент Путин славится умением принимать неожиданные решения и предпринимать неожиданные действия. Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства», — уточнил Вассерман.
На территории Украины не будет боевых действий, но нечто случится в другом месте, что заставит Владимира Зеленского и его белорусского коллегу осознать: ничего лучшего, чем возвращение Украины в лоно России, они сделать не могут, заключил собеседник издания.
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