Украинская певица Камалия рассказала подписчикам в Instagram, как куры, которых держит ее семья, пострадали от неизвестного хищника

Камалия показала, как душит мужа-богача © Камалия/Instagram

«Какой-то зверёк (куница или ласка) пробрался в курятник и истребил 17 курочек. Проплакала до утра. Держали кур на радость детям, не для мяса. Очень жалко», — рассказала певица.

Камалия опубликовала видеоролик с камер наблюдения, в котором видно, как кур в загоне гоняет хищный зверек.

«Если один раз пришёл, вернётся ещё», «К каждой курочке приставить по телохранителю», «Здравствуйте, Камалия, это куница, она душит и высасывает кровь, но не кушает…» — написали в комментариях.

Также певице посоветовали завести собаку, поставить капканы или поставить в загоне более мелкую сетку.