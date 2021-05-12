Камалия сообщила, что после возвращения с благотворительного детского творческого проекта «Дуэт со звездой» дома ее ждал ужасный сюрприз.
«Какой-то зверёк (куница или ласка) пробрался в курятник и истребил 17 курочек. Проплакала до утра. Держали кур на радость детям, не для мяса. Очень жалко», — рассказала певица.
Камалия опубликовала видеоролик с камер наблюдения, в котором видно, как кур в загоне гоняет хищный зверек.
«Если один раз пришёл, вернётся ещё», «К каждой курочке приставить по телохранителю», «Здравствуйте, Камалия, это куница, она душит и высасывает кровь, но не кушает…» — написали в комментариях.
Также певице посоветовали завести собаку, поставить капканы или поставить в загоне более мелкую сетку.