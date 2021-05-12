Бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Владимиру Прядко предъявили подозрение в халатности из-за проведения приватизации «Мотор Сичи» в 1993 году, однако суд освободил его от уголовной ответственности из-за сроков давности. Об этом 12 мая свидетельствует решение суда

Суд подтвердил взыскание 42 млн рублей с «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, следствие считает, что, несмотря на нарушения, Прядко утвердил пакт оценки имущественного комплекса с заниженными показателями, а затем утвердил план приватизации.

«Заключением от 16.03.2021 специалистов Государственной аудиторской службы установлено нарушение предприватизационного и приватизационного процесса ГП "Мотор Сич" через минимизацию стоимости приватизации государственного имущества, занижение размера уставного фонда более чем в 30 раз, чем государству нанесен ущерб (вред) в размере не менее, чем на суму 18 372 587 857 гривен (около 45 млрд рублей)», — сказано в судебном решении.

Прядко в 1991 году стал первым в истории независимой Украины главой Фонда госимущества. Он занимал эту должность до августа 1994 года. Срок привлечения к ответственности за данное преступление мог бы составить пять лет.

29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских Островов.

11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.