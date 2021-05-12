Неизвестный обстрелял из гранатомета автомобиль BMW Х5 в Ивано-Франковске, после чего он взорвался. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

В Житомире водитель подорвал гранату, убегая от полиции © commons.wikimedia.org, Samo8383 «Происшествие произошло в Ивано-Франковске, пострадавших нет, поврежден автомобиль. По данному факту полиция начала уголовное производство», — говорится в сообщении. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.