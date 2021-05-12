Отмечается, что вероятно стрелок применил ручной противотанковый гранатомет. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
«Происшествие произошло в Ивано-Франковске, пострадавших нет, поврежден автомобиль. По данному факту полиция начала уголовное производство», — говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.