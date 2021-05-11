Помимо обвинений в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» расследуется много других эпизодов, сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге в Киеве 11 мая

Невесёлые хлопоты. Байден бьёт Медведчука, чтобы Зеленский не боялся Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«Все те материалы, которые вы здесь увидели, это только часть эпизодов, которые расследуются в рамках уголовного дела. Информация, которую следователи считают целесообразным обнародовать, не повредив следствию», — сказал Баканов.

По его словам, в дальнейшем будут и другие брифинги, на которых общественность будут информировать о ходе следствия и новых эпизодах в рамках расследуемых дел.