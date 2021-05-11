Ранее стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Медведчуку по обвинению в государственной измене. В ОПЗЖ это назвали беспрецедентным политическим давлением.
«Все те материалы, которые вы здесь увидели, это только часть эпизодов, которые расследуются в рамках уголовного дела. Информация, которую следователи считают целесообразным обнародовать, не повредив следствию», — сказал Баканов.
По его словам, в дальнейшем будут и другие брифинги, на которых общественность будут информировать о ходе следствия и новых эпизодах в рамках расследуемых дел.