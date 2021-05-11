Чуть руку не отгрызла: Никитюк рассказала, какое животное наводит на нее ужас
Чуть руку не отгрызла: Никитюк рассказала, какое животное наводит на нее ужас
© Леся Никитюк/Инстаграм
На снимке Никитюк в платье в горошек, открывающем плечи, и с букетом розовых роз.

«У нас в Хмельницком есть давняя традиция. Когда девушка прилетает с шикарного курорта, надо сразу надеть нарядное платье, сделать макияж и… ехать переобувать авто, поскольку умные переобуваются в марте, а красивые — в мае», — написала она.

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«Когда нет своего авто, то и переобувать ничего не нужно», «Моя майская Роза», «А в апреле кто?» — написали ей в комментариях.

В ответ Никитюк пошутила, что в апреле нельзя менять резину — пост.