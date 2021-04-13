Украинская телеведущая Леся Никитюк повеселила сеть совместным снимком с теннисисткой Элиной Свитолиной, на котором выглядит полуголой. Она опубликовала его в Instagram 12 апреля

«Как королева»: Свитолина похвасталась подарком от жениха © Instagram g.e.m.s.life

Свитолина оделась в джинсы, красный топ и плюшевую черную куртку. У обеих женщин в руках дорогие сумочки — Prada (около 37 тыс. грн) у Никитюк и Jacquemus (18 тыс. гривен) у Свитолиной.

«Погуляли знатно. еlisvitolina — ты моя суперженщина», — написала Никитюк.

«Красотки», «Леся длинноножка», «Надеюсь, мама не ругает за забытый дома низ», «Леся! Ты что, юбку потеряла?» — переполошились подписчики.

Недавно Свитолина согласилась стать женой своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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