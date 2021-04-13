На фото звездные подруги на одном из мостов Киева. Никитюк для прогулки выбрала короткие шорты и длинную рубашку, под которой их почти не видно. Также на ней светлый бомбер, покрытый рисунками.
Свитолина оделась в джинсы, красный топ и плюшевую черную куртку. У обеих женщин в руках дорогие сумочки — Prada (около 37 тыс. грн) у Никитюк и Jacquemus (18 тыс. гривен) у Свитолиной.
«Погуляли знатно. еlisvitolina — ты моя суперженщина», — написала Никитюк.
«Красотки», «Леся длинноножка», «Надеюсь, мама не ругает за забытый дома низ», «Леся! Ты что, юбку потеряла?» — переполошились подписчики.
Недавно Свитолина согласилась стать женой своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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