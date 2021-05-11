Сын украинской певицы Софии Ротару, гражданин РФ Руслан Евдокименко опубликовал фото указа 33-летней давности о присвоении его матери звания «народный артист СССР». Соответствующий пост в сториз Instagram он сделал 10 мая

Евдокименко показал подписчикам фото указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении певице почетного звания «народный артист СССР». В подписи к публикации мужчина написал: «33 года назад. Горжусь».

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Примечательно, что в указе обозначена паспортная фамилия исполнительницы — Евдокименко-Ротару.

Программы «Интера» ко Дню Победы стали лидерами по просмотрам на Украине © Интер Анатолия Евдокименко, который был руководителем ансамбля «Червона рута», где выступала Ротару.

Пара познакомилась в 1968 году, артисты почти сразу оформили отношения, а в 1970-м у них родился единственный сын Руслан. Брак длился до 2002 года, когда Анатолий Евдокименко умер после инсульта в возрасте 60 лет.