Певица и дочь исполнительницы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте к Дню Победы опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показала встречу своих бабушки и дедушки с однополчанами

«В нашей семье 9 Мая всегда особенный день, мои бабушка Зинаида Архиповна и дедушка Борис Михайлович встречались со своими однополчанами. На этом видео нет ни одного актера! Это друзья семьи — однополчане! А женщина в платье с розами — моя бабушка и мама Аллы Пугачевой», — пояснила Орбакайте видео.

День Победы: на Украине завели уголовные дела за «неправильную» символику © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

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Родители Пугачевой, оба фронтовики, познакомились после войны в 1946 году, в том же году поженились, а в 1947-м у них родился первенец Геннадий, но ребенок умер через несколько месяцев после рождения.

В 1949 году у Пугачевых родилась девочка, которую назвали в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой, а в 1950-м — мальчик Евгений. Мать Примадонны Зинаида Архиповна прожила до 1986 года, а отец Борис Михайлович скончался в 1982-м.