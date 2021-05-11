Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о поддержке выполнения Минских соглашений, а также дипломатических действий в рамках «нормандского формата». Об этом 11 мая сообщило агентство РИА Новости

«Мы решительно поддерживаем Минские соглашения, мы решительно поддерживаем полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживаем дипломатические действия в контексте нормандского формата», — заявил Гутерреш, комментируя идею об изменении «нормандского формата».

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

«Мы просто хотим быть полезными там, где могут счесть полезной нашу роль члены нормандского формата», — добавил генсек ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе кроме «нормандского формата» должен быть создан еще один формат с участием других заинтересованных стран.

Очередная встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата» может состояться в мае и пройти в очном формате.