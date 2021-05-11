«Мы решительно поддерживаем Минские соглашения, мы решительно поддерживаем полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживаем дипломатические действия в контексте нормандского формата», — заявил Гутерреш, комментируя идею об изменении «нормандского формата».
Он также отметил, что ООН не стремится играть главную роль в этом вопросе.
«Мы просто хотим быть полезными там, где могут счесть полезной нашу роль члены нормандского формата», — добавил генсек ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе кроме «нормандского формата» должен быть создан еще один формат с участием других заинтересованных стран.
Очередная встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата» может состояться в мае и пройти в очном формате.