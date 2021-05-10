«Националисты на Украине избили нашего стрингера Ruptly — после того как он взял интервью у прохожих об их отношении к Дню Победы. Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Понесут ли виновные наказание пока неизвестно. В полиции страны отрапортовали, что 9 мая на Украине было заведено 13 уголовных дел, среди них значится, в частности, изготовление георгиевской ленты, а вот информации об избиении представителя СМИ нет.