Стрингера видеоагентства Ruptly избили на Украине, после того как он провел опрос среди прохожих об их отношении ко Дню Победы. Информацию об этом 10 мая обнародовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян

«Националисты на Украине избили нашего стрингера Ruptly — после того как он взял интервью у прохожих об их отношении к Дню Победы. Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. В Донецке прошел Парад Победы - видео © кадр из видео Украина.ру