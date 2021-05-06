«Украине мешают внешние силы — Россия, и внутренние силы — олигархи, которые преследуют свои цели», — заявил Блинкен.
По его словам, США обеспокоены тем, что на границе с Украиной все еще находятся российские войска, несмотря на частичное отведение сил.
«Мы видим, что на границе с Украиной есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент (Владимиру Зеленскому — ред.), мы поддерживаем вас. Наши партнеры и союзники также поддерживают вас. Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины», — сказал Блинкен.
Он добавил, что ему сегодня в рамках визита в Киев еще предстоит встреча с премьер-министром и «очень мощным гражданским обществом».
Ранее госсекретарь США на полях встречи глав министерств иностранных дел G7 в Лондоне обсудил отношения Украины и России с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.