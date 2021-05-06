Развитию Украины препятствуют внешние и внутренние силы, и это Россия и украинские олигархи. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге для СМИ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

«Украине мешают внешние силы — Россия, и внутренние силы — олигархи, которые преследуют свои цели», — заявил Блинкен.

По его словам, США обеспокоены тем, что на границе с Украиной все еще находятся российские войска, несмотря на частичное отведение сил.

«Мы видим, что на границе с Украиной есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент (Владимиру Зеленскому — ред.), мы поддерживаем вас. Наши партнеры и союзники также поддерживают вас. Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины», — сказал Блинкен.

Он добавил, что ему сегодня в рамках визита в Киев еще предстоит встреча с премьер-министром и «очень мощным гражданским обществом».

Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами © пресс-служба президента Украины Жозепом Боррелем.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.