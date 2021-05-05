Сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом 5 мая заявили в пресс-службе МГБ ЛНР в комментарии заявили РИА Новости

«Сотрудниками министерства государственной безопасности ЛНР выявлен схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами», — рассказал представитель пресс-службы.

Он рассказал, что из тайника в подконтрольном ЛНР посёлке Дубровский среди прочего изъяли: гранаты Ф-1, ящики и ёмкости с патронами разного калибра, тротиловые шашки, автоматы, подствольный гранатомет и мины МОН-50. В ЛНР отменили ряд праздничных мероприятий © РИА Новости, Максим Захаров / Перейти в фотобанк

«Оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — рассказал представитель пресс-службы МГБ ЛНР.

Ранее 5 мая МВД Украины сообщило об обнаружении пакетов с четырьмя парашютами возле границы с Россией.

«Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек — на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования… Пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины», — говорилось в сообщении МВД Украины.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по ст.333 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».