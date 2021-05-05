«Сотрудниками министерства государственной безопасности ЛНР выявлен схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами», — рассказал представитель пресс-службы.
Он рассказал, что из тайника в подконтрольном ЛНР посёлке Дубровский среди прочего изъяли: гранаты Ф-1, ящики и ёмкости с патронами разного калибра, тротиловые шашки, автоматы, подствольный гранатомет и мины МОН-50.
«Оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — рассказал представитель пресс-службы МГБ ЛНР.
Ранее 5 мая МВД Украины сообщило об обнаружении пакетов с четырьмя парашютами возле границы с Россией.
«Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек — на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования… Пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины», — говорилось в сообщении МВД Украины.
Правоохранительные органы начали досудебное расследование по ст.333 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».