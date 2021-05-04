По данным астрологов, во вторник начался 23-й лунный день в созвездии Водолея. В эти сутки можно легко ввязаться в авантюру и попасть под чужое влияние

Астрологи осчастливили представителей восьми знаков зодиака © Pexels/David Kopacz

Так, считается, что представители знака Скорпион могут легко завладеть чужими эмоциями. После общения со Скорпионами люди могут ощущать себя вымотанными и нервными. При этом Скорпионы отличаются особой жестокостью к своей жертве — они бьют точно по больному месту и часто держат объект своего контроля на коротком поводке.

Астрологи советуют 4 мая минимизировать общение с представителями этого знака.

Среди Козерогов много энергетических вампиров, которым не составит труда превратить человека в своего раба. Они любят играть, провоцируя людей на эмоции или конфликты, чтобы на их фоне выглядеть спокойными и уверенными в себе. Когда эмоции утихнут, жертва Козерога будет искать причины несдержанности и винить за несносное поведение себя, а не своего палача.

По словам специалистов, чтобы поставить Козерога на место, нужно сделать так, чтобы ваши профессиональные достижения и доход были выше, чем у него.

Представители знака Рыбы могут молча воздействовать на людей. Рыбы — настоящие профи во всем, что касается хитрости и манипуляции.

«Во-первых, они не привыкли решать проблемы самостоятельно и предпочитают перекладывать все задачи на плечи тех, кто слабее их самих. Во-вторых, они способны запудрить мозг любому. И при этом обернут ситуацию в свою сторону. И в-третьих, они никогда не проигрывают, а если оказываются позади, то начинают мстить тому, кто их превзошел», — считают астрологи.

Чтобы перехитрить Рыб, научитесь деликатно отказывать им. Всегда прислушивайтесь к своей интуиции, а не к тому, в чем вас пытается убедить представитель этого водного знака.