Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, так как он нарушает языковой закон, сообщило 2 мая издание «Страна»

Креминь придумал еще одно применение украинскому языку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета — я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя — это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой — это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», — заявил Креминь.

Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного.

«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: "Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость"», — заявил Труханов.

Весной 2019 года на Украине был принят Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.