«Если так будет продолжаться, то зиму придется внести в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну», — заявил он.
Так министр отреагировал на прогноз погоды, согласно которому 3 мая в стране ожидается дождь со снегом.
В конце апреля страны Прибалтики приняли решение объявить персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».