Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 2 мая в своем Facebook пригрозил включить зиму в перечень персон нон грата

Зима близко. В Киеве выпал первый снег. ФОТОРЕПОРТАЖ © Украина.ру/Стрингер

Так министр отреагировал на прогноз погоды, согласно которому 3 мая в стране ожидается дождь со снегом.

В конце апреля страны Прибалтики приняли решение объявить персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».