Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев высказал «команде Навального» в лице пранкеров ряд претензий по Крыму. Об этом пранкер Лексус (Алексей Столяров) сказал в интервью изданию Украина.ру

«У него (Джемилева. — Ред.) как раз было больше всего категоричных претензий: надо выводить из Крыма российские войска, жаловался, что Россия ассимилирует население и что граждане с российскими паспортами, которые переселились на полуостров, должны быть оттуда изгнаны», — рассказал пранкер.

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Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

* Деятельность организаций запрещена в РФ