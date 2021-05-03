«У него (Джемилева. — Ред.) как раз было больше всего категоричных претензий: надо выводить из Крыма российские войска, жаловался, что Россия ассимилирует население и что граждане с российскими паспортами, которые переселились на полуостров, должны быть оттуда изгнаны», — рассказал пранкер.
Кроме того, Джемилев в разговоре с пранкером назвал людей в Крыму, которые оказывают поддержку Меджлису*, и признал, что у Хизб ут-Тахрир* есть свои сторонники в Меджлисе.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Деятельность организаций запрещена в РФ