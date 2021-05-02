Квадрокптер, переоборудованный в ударный беспилотник, был перехвачен в 7:35 на западной окраине Ясиноватой, пояснил собеседник агентства.
Согласно данным ополченцев, он был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ДНР принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, при этом никто не пострадал.
«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди местными жителями», — сказал представитель Народной милиции ДНР.
По Минским соглашениям, только миссия ОБСЕ может применять у линии соприкосновения в Донбассе беспилотники для контроля обстановки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении рассмотреть в ТКГ введение «пасхального перемирия» с начала мая.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин напомнил о необходимости соблюдать в регионе бессрочное перемирие согласно договоренностям.