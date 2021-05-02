В Донецкой народной республике (ДНР) перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник ВСУ, который мог быть направлен оператором к одному из храмов. Об этом 2 мая сообщил представитель Народной милиции ДНР, передает РИА Новости

На переговорах по Донбассу не смогли согласовать «пасхальное перемирие» © Facebook, Операція об'єднаних сил

Согласно данным ополченцев, он был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ДНР принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, при этом никто не пострадал.

«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди местными жителями», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

По Минским соглашениям, только миссия ОБСЕ может применять у линии соприкосновения в Донбассе беспилотники для контроля обстановки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении рассмотреть в ТКГ введение «пасхального перемирия» с начала мая.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин напомнил о необходимости соблюдать в регионе бессрочное перемирие согласно договоренностям.