Чистая прибыль компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) за первый год работы составила 20,4 млрд грн, или $728 млн, сообщили в пресс-службе предприятия 30 апреля

ОГТСУ была создана в 2019 году по требованию Европейского союза, до этого вся инфраструктура по транзиту газа принадлежала госмонополисту НАК «Нафтогаз Украины» и была его самым прибыльным активом.

«ООО "Оператор ГТС Украины" по результатам работы в 2020 году получило 20,4 млрд гривен чистой прибыли», — отметили в ОГТСУ.

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Эти убытки стали поводом для увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначения на его место бывшего коммерческого директора компании Юрия Витренко.

Последний намерен добиться прибыльности компании, для чего собирается нарастить собственную добычу газа и выиграть еще несколько судебных тяжб у России.

Последний судебный иск в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» у «Газпрома» выиграл, отсудив более $4 млрд. По словам Витренко, именно он курировал этот процесс со стороны украинской компании.