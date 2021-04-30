ОГТСУ была создана в 2019 году по требованию Европейского союза, до этого вся инфраструктура по транзиту газа принадлежала госмонополисту НАК «Нафтогаз Украины» и была его самым прибыльным активом.
«ООО "Оператор ГТС Украины" по результатам работы в 2020 году получило 20,4 млрд гривен чистой прибыли», — отметили в ОГТСУ.
Следует отметить, что после потери доходов от транспортировки газа «Нафтогаз» стал убыточным, его убытки за 2020 год составили порядка 19 млрд грн, что примерно составляет сумму прибыли ОГТСУ.
Эти убытки стали поводом для увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначения на его место бывшего коммерческого директора компании Юрия Витренко.
Последний намерен добиться прибыльности компании, для чего собирается нарастить собственную добычу газа и выиграть еще несколько судебных тяжб у России.
Последний судебный иск в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» у «Газпрома» выиграл, отсудив более $4 млрд. По словам Витренко, именно он курировал этот процесс со стороны украинской компании.