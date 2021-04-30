РФ пока так и не получила от Украины конкретных предложений по поводу возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сказал журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков 30 апреля. Его слова приводит РИА Новости

«Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестки дня, ни по чему», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь Путина сказал о том, что Зеленский, возможно, думает над решением. По словам Пескова, обычно принято заранее обмениваться какими-то идеями, а потом уже собираться после формулирования позиций.

Анатолий Вассерман: Путин говорит мало, но смачно, а Зеленский вертится угрем на сковородке © РИА Новости, Александр Натрускин

Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.