«Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестки дня, ни по чему», — подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь Путина сказал о том, что Зеленский, возможно, думает над решением. По словам Пескова, обычно принято заранее обмениваться какими-то идеями, а потом уже собираться после формулирования позиций.
Пресс-секретарь России добавил, что Кремль все еще ждет, когда от Киева поступят какие-то конкретные предложения.
Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.