Неизвестные повредили гранитную плитку у основания памятника звезде немого кино Вере Холодной в районе Соборной площади в Одессе. Об этом 30 апреля сообщает «Таймер»

Памятник легендарному автору «Знамени Победы» появится в Донецке © commons.wikimedia.org, Евгений Халдей

Отмечается, что к настоящему времени памятник привели в надлежащий вид.

Вера Холодная за пять лет кинокарьеры, начавшийся в 1914 году и продолжавшийся до смерти актрисы в 1919 году, смогла стать самой знаменитой киноактрисой своего времени — она вошла в историю как «королева экрана» кинематографа России начала XX века.

Смерть актрисы наступила в 1919 году, по официальной версии, из-за гриппа-«испанки», что стало поводом для слухов и легенд.