Совершенное обнаружили сотрудники одесского коммунального предприятия «Сервисный центр» 29 апреля во время планового осмотра находящихся на их балансе объектов.
Отмечается, что к настоящему времени памятник привели в надлежащий вид.
Вера Холодная за пять лет кинокарьеры, начавшийся в 1914 году и продолжавшийся до смерти актрисы в 1919 году, смогла стать самой знаменитой киноактрисой своего времени — она вошла в историю как «королева экрана» кинематографа России начала XX века.
Смерть актрисы наступила в 1919 году, по официальной версии, из-за гриппа-«испанки», что стало поводом для слухов и легенд.