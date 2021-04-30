Минск обнародовал имена всех фигурантов дела о государственном перевороте и направил на Украину и в страны Запада запрос о правовой помощи по уголовному преступлению, ряд обвиняемых объявлен в розыск. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша 30 апреля

«В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены 9 человек», — заявил Ярош.

По словам официального представителя КГБ, это Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Александр Федута, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Игорь Макар и Виталий Макаренко. Четверо из них уже находятся в СИЗО.

Ярош также заявил, что Белоруссия ждет от Украины и стран Запада быстрой реакции на запросы о выдаче фигурантов подготовки госпереворота для их дальнейшего ареста.

Белоруссия не хочет портить отношения с Украиной — Лукашенко © president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко летом 2020 года уже в шестой раз победил на выборах президента, набрав 80,1% голосов, по данным ЦИК. После этого в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Белоруссии 11 февраля объявил, что ситуация в стране стабилизировалась, а пик протестов был пройден.