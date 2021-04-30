«В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены 9 человек», — заявил Ярош.
По словам официального представителя КГБ, это Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Александр Федута, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Игорь Макар и Виталий Макаренко. Четверо из них уже находятся в СИЗО.
Ярош также заявил, что Белоруссия ждет от Украины и стран Запада быстрой реакции на запросы о выдаче фигурантов подготовки госпереворота для их дальнейшего ареста.
Ранее в России был задержан белорусский политолог Александр Федута вместе с адвокатом Юрием Зенковичем и председателем партии «Белорусский народный фронт» Григорием Костусевым. Их обвинили в подготовке военного переворота в Минске, а также в покушении на убийство президента Белоруссии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко летом 2020 года уже в шестой раз победил на выборах президента, набрав 80,1% голосов, по данным ЦИК. После этого в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Белоруссии 11 февраля объявил, что ситуация в стране стабилизировалась, а пик протестов был пройден.