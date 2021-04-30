Зеленскому важно продемонстрировать мировым державам свой престиж, чтобы хоть немного с помощью этого поднять свои низкие рейтинги и попробовать вернуть доверие украинских граждан, полагает эксперт.
«Единственный результат, которого, на мой взгляд, хочет достичь Зеленский, это показать, что он достаточно сильный, уважаемый президент и политик, который может по своему желанию встречаться даже с такими крупными мировыми игроками, как Путин», — сказал Безпалько.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.