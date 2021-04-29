Ранее Зеленский заявил, что США — «хорошие друзья» Украины, однако Байден «должен делать больше», чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По его словам, Киеву нужно больше денег, больше оружия и — самое ключевое — больше поддержки для вступления страны в НАТО.
«Это такой «упрек» подобострастного холуя. Байден, вы не гениальный, а только выдающийся президент. Это был приблизительно такой упрек. Да и Байдену, думаю, глубоко плевать, чего там о нем говорит Зеленский. Это отслеживают его помощники и представители США в Украине», — считает эксперт.
Что касается членства Украины в НАТО, то США выгоден любой отрыв Украины от России, но если Киев все же станет частью альянса, то это уже опасный водораздел в большой геополитической игре, подчеркнул Лесев.
Россия, как большая страна с огромными внутренними ресурсами, не будет на это спокойно смотреть, поэтому членство Украины в НАТО в ближайшей перспективе не стоит, это слишком большой риск для всех, заключил собеседник издания.
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