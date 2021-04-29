Упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес своего американского коллеги Джо Байдена представляют собой «упреки подобострастного холуя». Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев

«Это такой «упрек» подобострастного холуя. Байден, вы не гениальный, а только выдающийся президент. Это был приблизительно такой упрек. Да и Байдену, думаю, глубоко плевать, чего там о нем говорит Зеленский. Это отслеживают его помощники и представители США в Украине», — считает эксперт.

Что касается членства Украины в НАТО, то США выгоден любой отрыв Украины от России, но если Киев все же станет частью альянса, то это уже опасный водораздел в большой геополитической игре, подчеркнул Лесев.

Россия, как большая страна с огромными внутренними ресурсами, не будет на это спокойно смотреть, поэтому членство Украины в НАТО в ближайшей перспективе не стоит, это слишком большой риск для всех, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.