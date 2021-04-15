- Игорь, насколько реально прекращение гражданской войны в Украине в случае вступления Украины в НАТО?

— Давайте сразу с дефиниций. В Украине власти очень истерично реагируют на словосочетание «гражданская война». Здесь принято говорить «агрессия России», «российско-украинская война», но только не гражданская.

Игорь Лесев: кто он
Игорь Лесев: кто он
© Facebook, Игорь Лесев

Это рушит и без того хрупкую конструкцию, которую сначала выстраивали при Порошенко, а теперь это же самое продолжают при Зеленском. И любого, кто употребляет подобное словосочетание, сразу же записывают в агенты Кремля. Поэтому предлагаю говорить более нейтрально — вооруженный конфликт на востоке Украины.

Поможет ли вступление в НАТО Украине для решения подобного конфликта? Это очень специфический вопрос. В НАТО могли бы для эксперимента взять Сомали или Йемен, может, там тогда закончатся внутренние вооруженные конфликты.

Но если по сути, то в Украине происходит цивилизационный конфликт. И страны НАТО одни из внешних участников этого конфликта. Поэтому если теоретически Украина когда-то вступит в НАТО, то произойдет не разрешение конфликта, а подавление одной из сторон. То, что произошло, например, в Прибалтике.

Всем ведь плевать, что в XXI веке происходит натуральный апартеид в Эстонии и Латвии, где представители русского этноса урезаны во всех базовых правах, включая даже право на гражданство. Членство в НАТО позволит в Украине задавить пророссийскость внутри страны, это безусловно. Но не разрешить в целом цивилизационное противостояние.

- Почему Зеленский решился на упрек в адрес Байдена? Насколько США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО?

— Ну, это такой «упрек» подобострастного холуя. Байден, вы не гениальный, а только выдающийся президент. Это был приблизительно такой упрек. Да и Байдену, думаю, глубоко плевать, чего там о нем говорит Зеленский. Это отслеживают его помощники и представители США в Украине.

Касательно заинтересованности США относительно вступления Украины в НАТО. На этот вопрос надо смотреть шире. У США на повестке в первую очередь антироссийская тематика. Вот это ключевое. Соответственно, все, что ослабляет Москву, выгодно Вашингтону. Отрыв Украины от России ослабляет Москву.

Перманентный конфликт на Донбассе ослабляет Москву. Привязка конфликта на Донбассе к российско-европейским отношениям и санкционной политике ослабляет Москву. Поэтому все эти темы Штаты будут продавливать дальше, даже если это будет делать жизнь простых людей в Украине невыносимой.

А вот именно загнать Украину в НАТО — это уже опасный водораздел в большой геополитической игре. Я не знаю, как в Кремле принимаются решения, но почему-то уверен, что там молча на это смотреть не будут. История с Крымом в 14-м это уже показала. Думаю, эти риски оценивают и в Вашингтоне.

Россия все-таки не КНДР, не Иран, не Ливия и Ирак времен Каддафи и Хусейна. Страну с такими размерами и внутренними ресурсами в вольер загнать не получится. Потому членство Украины в НАТО, уверен, в ближайшей перспективе не стоит. Слишком большие риски для всех.

- Действительно ли Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО? Ведь, как неоднократно говорилось, эта тема для Украины закрыта, поскольку существует ряд регламентирующих условий, по которым Украина не проходит в Альянс? Какие варианты возможны в этой ситуации? Может ли Альянс пойти в этом случае на изменение своего регламента? Или создаст для Украины особые условия?

— Зеленский — человек управляемый и внушаемый. По крайней мере, он точно не принимает стратегических решений такого уровня, хотя именно ему рассказывают обратное. Но это уже издержки актера, который играет роль президента.

А вот окружение Зеленского состоит из проспиртованных русофобов, которые ничем не отличаются от людей, которые были при Порошенко. Найдите отличие главы МИД Кулебы от его предшественника Климкина.

Лесев объяснил, почему у Зеленского-политика больше нет перспектив
Лесев объяснил, почему у Зеленского-политика больше нет перспектив
© Facebook, Игорь Лесев

Или чем русофобствующий глава СНБО Данилов отличается от Турчинова? Свита Зеленского в своей массе искренне топит за НАТО и так же искренне полагает, что это принесет освобождение Украины от русского влияния.

И теперь о возможностях. Где-то в Берлине или Париже, конечно же, перекрестятся от перспективы взять Украину в НАТО. У страны территориальный конфликт с ядерной Россией. Кому такой головняк нужен?

Но в НАТО все-таки заправляют англосаксы. А у них свои виды и на Россию, и на Украину. Поэтому варианты возможны. Например, изменение конституции Украины с последующим размещением здесь военных баз иностранных государств. Такой себе вариант Южной Кореи или Японии, которые вроде бы не в НАТО, но американских войск там больше, чем во всей Европе, вместе взятой. Но опять же, такое решение приниматься будет не в Киеве и не в Брюсселе, а исключительно в Вашингтоне.

- В последние дни складывается впечатление, что власти Украины, а также местные радикалы и «горячие головы» умерили риторику в отношении России, отказываются от «военного решения» вопроса Донбасса. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Во-первых, к войне Украина не готова. Стянуть войска и технику к линии разграничения — это не значит быть готовым.

Во-вторых, из России поступил четкий даже не сигнал, а незавуалированная речь без каких-то иносказаний — будет ответка.

И в-третьих, нет окончательной ясности с позицией Вашингтона. Одно дело отобрать у китайцев по указке США «Мотор Сич», а другое — получить непонятную ситуацию с войной. Никто ведь даже не понимает, какой интенсивности и масштаба она может быть.

А вдруг будет по итогу потерян Мариуполь или Краматорск? Кто даст Зеленскому гарантии, что его по итогу не затравят в Киеве радикалы? Или если потери украинских войск окажутся гигантскими, вот как несколько Иловайсков? Опять же, какое тогда будущее ждет Зеленского, который всего 2 года назад победил на лозунге «мир на востоке»?

А еще нужно понимать, что в Украине публичная риторика принципиально отличается от реальной. Война с Россией здесь в основном идет в публичной сфере. При этом во власти пытаются отходить от фактов, которые разрушают концепцию «священной войны».

Например, почему каждый год в Крым мотается миллион туристов из Украины? Или почему с воюющей страной туда-сюда ходят пассажирские поезда? Насколько я знаю, между Арменией и Азербайджаном со времен развала Союза были прекращены все транспортные и вообще любые коммуникации. Это пример классической войны, когда воюют и страны, и народы. В Украине в этом плане все имеет несколько измерений, здесь зеленое может становиться теплым, а большое — острым.

- В интервью журналу Time Зеленский заявил, что передвижения российских войск, которые Киев, США и Европа выдают за «агрессивные действия» на украинской границе, станут проверкой отношений Запада и Украины. Какой выбор в этой ситуации сделает Запад?

— Коллективный Запад психологически очень здорово напоминает саму постмайданную Украину. Там не желают расписываться за проблемы своих подопытных, когда надо за эти проблемы платить реальную цену.

В публичной сфере Запад всегда на стороне Украины. И у него всегда будет виновата Россия. Это аксиома. Там, где можно бесплатно подсобить, как, например, со Стокгольмским арбитражем между «Газпромом» и «Нефтегазом», — Запад тоже станет на сторону Украины. Тут разночтений не будет.

Или закрыть глаза на ущемление прав русскоязычных в Украине — вообще не вопрос. Выразят озабоченность — и в добрый путь.

Но вот там, где Запад начинает что-то терять, как с теми же членскими взносами России в ПАСЕ, вот тогда уже начинают чесаться и считать убытки. А тем более, когда надо что-то дать — квоты для украинских товаров, кредиты на приемлемых условиях — на Западе вообще падают на мороз. Ребята там очень прижимистые.

И уж совсем они впадают в ступор, когда нужно вписаться в военный конфликт. Это ведь угрозы совсем другого характера. Это издержки, это внутренняя фронда, это угроза вполне осязаемым интересам.

И у Зеленского команда, собственно, сама такая же. Они могут рассказать, как построят город на Черном море, но никогда не расскажут, кто, где, когда и за какой счет его построит.

С войной на Донбассе та же история. Да, можно объявить приказ о штурме Донецка и Луганска. Но ведь для этого нужно брать все риски на себя. А что, если Россия повторит грузинский сценарий 2008-го? Что тогда? И как тогда Запад помог Грузии? Как вообще Запад до сих пор возвращает Грузии Абхазию и Южную Осетию?

У Зеленского это понимают и пытаются спихнуть ответственность на внешних кураторов. Они пытаются выбить какие-то осязаемые гарантии. Не «мы осуждаем Россию» и даже не отключение ее от SWIFT. Как все это поможет конкретно Зеленскому, если его начнут качать здесь, внутри? Поэтому идет такой пинг-понг между Украиной и Западом, где все «очень озабочены Россией», но никто не называет конкретную цену, которую готов заплатить за эту озабоченность.

- Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупреждает, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Реально ли перевес России настолько велик? И как вы лично прогнозируете эту ситуацию?

— Я не военный стратег, и мне сложно отвечать на сугубо специализированную тему, которую изучают в военных училищах. Но если просто брать соотношение цифр, то США в год тратят на военные расходы приблизительно столько же, сколько Россия за 10 лет. А США в НАТО не одни.

Зеленский стал худшей версией Порошенко — Лесев
Зеленский стал худшей версией Порошенко — Лесев
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это раз. А два — на дворе все-таки не 1914-й и даже не 1941 год. Если бы не ядерный арсенал России, ее бы уже давно раздавили и сделали бы на ее просторах несколько десятков компактных Сербий. В обычных вооружениях Россия кратно уступает НАТО. По экономическому потенциалу, по мобилизационному, вот по всему. Уравнивает ситуацию только атомное оружие.

Поэтому полномасштабное столкновение России с НАТО — это полномасштабная ядерная война. И чтобы ее избежать, в Вашингтоне и Москве наверняка чертят друг другу красные линии. Какие там чертежники — это уже другой вопрос. Но Россия и НАТО, думаю, психологически не готовы к войне. Атомные руины Москвы и Нью-Йорка могут вдохновить только сумасшедших на последней стадии рака.

 